Sunderland-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere PREMİER LİG CANLI

Sunderland-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Sunderland, sahasında West Ham Unıted'ı konuk edecek. Sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde, teknik direktörler sahaya sürecekleri muhtemel 11'leri netleştirdi. Futbolseverler ise Robert Jones'un yöneteceği maçın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Sunderland-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Sunderland-West Ham United maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

SUNDERLAND-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Işık Stadyumu'nda oynanacak Sunderland-West Ham United maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUNDERLAND-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sunderland: Roefs, Hume, Ballard, Seelt, Reinildo, Diarra, Xhaka, Sadiki, Adingra, Talbi, Mayenda

West Ham United: Areola, Todlibo, Aguerd, Kilman, Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Potts, Paqueta, Diouf, Füllkrug, Bowen