Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere PREMİER LİG CANLI

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Brighton, sahasında Fulham'ı konuk edecek. Sezona galibiyetle başlamak isteyen iki ekip de sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde, teknik direktörler sahaya sürecekleri muhtemel 11'leri netleştirdi. Futbolseverler ise Samuel Barrott'un yöneteceği maçın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Brighton-Fulham maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BRIGHTON-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

The American Express Stadyumu'nda oynanacak Brighton-Fulham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Ayari, Gomez, Mitoma, Minteh, O'Riley, Rutter

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Berge, Lukic, Wilson, King, Iwobi, Jimenez