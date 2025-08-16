Brighton 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Brighton, Fulham'ı American Express Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip 55. dakikada Matthew O'Riley'in penaltı golüyle öne geçti. Fulham, 90+7'de Rodrigo Muniz ile skoru eşitleyerek 1 puanı kurtardı.

287 GÜN SONRA SAHADA

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 287 gün sonra sahalara döndü. 2 Kasım 2024'ten bu yana forma giymeyen Ferdi, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla iki takım lige 1'er puanla başladı. Gelecek hafta Brighton, Everton deplasmanına gidecek; Fulham ise Manchester United'ı ağırlayacak.