CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU-ÖZET

Brighton 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Brighton ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlanırken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 287 gün sonra sahalara döndü. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton 1-1 Fulham | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Brighton, Fulham'ı American Express Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip 55. dakikada Matthew O'Riley'in penaltı golüyle öne geçti. Fulham, 90+7'de Rodrigo Muniz ile skoru eşitleyerek 1 puanı kurtardı.

287 GÜN SONRA SAHADA

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 287 gün sonra sahalara döndü. 2 Kasım 2024'ten bu yana forma giymeyen Ferdi, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla iki takım lige 1'er puanla başladı. Gelecek hafta Brighton, Everton deplasmanına gidecek; Fulham ise Manchester United'ı ağırlayacak.

G.Saray'da Ederson gelişmesi!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
DİĞER
Transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızına talip! Ayrılacağı iddia ediliyordu...
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Kerem transferinde flaş gelişme!
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi sahalara döndü! Ferdi sahalara döndü! 19:29
Gedson ilk golünü kaydetti! Gedson ilk golünü kaydetti! 19:03
G.Saray'da Ederson gelişmesi! G.Saray'da Ederson gelişmesi! 18:48
Aktepe'de gol sesi yok! Aktepe'de gol sesi yok! 18:36
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 18:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:04
Daha Eski
Kocaelispor-Samsunspor | CANLI Kocaelispor-Samsunspor | CANLI 17:50
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 17:00
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 16:58
Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! Semenyo'ya Liverpool taraftarından ırkçı saldırı! 16:57
TBF’den sakatlık açıklaması! TBF’den sakatlık açıklaması! 16:54
Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları Stuttgart-Bayern Münih maçı detayları 16:36