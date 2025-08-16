Aston Villa-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu ilk maçında Aston Villa ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde farklı bir kimlik kazanan ev sahibi takım yeni sezona etkili bir giriş yapmayı amaçlıyor. Eddie Howe önderliğinde, 2024-2025 sezonunda İngiltere Lig Kupasını kazanan Newcastle United ise bu kez daha önemli başarılar için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Aston Villa-Newcastle United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:23
Aston Villa-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dev bir mücadeleyle başlıyor. Villa Park'ta sahne alacak açılış maçında Aston Villa, Newcastle United'ı konuk edecek. Unai Emery'nin yönetiminde oyun anlayışını yeniden şekillendiren Aston Villa, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Konuk ekip Newcastle United ise Eddie Howe liderliğinde geçtiğimiz sezon İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürerek önemli bir başarı elde etmişti. Craig Pawson'un yöneteceği karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu ilk maçında oynanacak Aston Villa-Newcastle United maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Tielemans, Malen, Rogers, McGinn, Watkins

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Barnes, Gordon

ASTON VILLA İLE NEWCASTLE UNITED ARASINDA 170. KARŞILAŞMA

İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Aston Villa ile Newcastle United 170. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 56 karşılaşmayı Aston Villa kazanırken, 74 mücadeleyi de Newcastle United üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

