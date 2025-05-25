Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Nottingham Forest ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Peki, Nottingham Forest-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest-Chelsea maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.