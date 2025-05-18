West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında West Ham United ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United-Nottingham Forest maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 16.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Fabianski, Todlibo, Kilman, Cresswell, Coufal, Ward-Prowse, Rodriguez, Wan-Bissaka, Soucek, Kudus, Bowen

Nottingham Forest: Sels, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Elanga, Gibbs-White, Dominguez, Wood

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