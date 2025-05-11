CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Crystal Palace 36. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 12:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham-Crystal Palace maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Gray, Danso, Davies, Spence, Sarr, Bissouma, Moore, Tel, Odobert, Richarlison

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Kamada, Hughes, Mitchell, Sarr, Eze, Mateta

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

Chelsea'den G.Saray'a transfer şoku!
Fenerbahçe'den golcü bombası!
DİĞER
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Genç yıldız 'evet' dedi...
CANLI | PKK'nın selası okundu, feshin eli kulağında! İki ayrı kongre iddiası... Dakika dakika tüm detaylar
F.Bahçe'de transfer pişmanlığı!
Adalı: 2 takımlı futbol ortamına...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman? Newcastle United-Chelsea maçı ne zaman? 12:13
İşte Beşiktaş maçının VAR'ı İşte Beşiktaş maçının VAR'ı 12:00
Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI 11:45
"Artık Beşiktaş menfaatçilerin değil..." "Artık Beşiktaş menfaatçilerin değil..." 11:30
Galatasaray-Unicaja Malaga maçı hangi kanalda? Galatasaray-Unicaja Malaga maçı hangi kanalda? 11:29
F.Bahçe'de transfer pişmanlığı! F.Bahçe'de transfer pişmanlığı! 10:56
Daha Eski
Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:53
Adalı: 2 takımlı futbol ortamına... Adalı: 2 takımlı futbol ortamına... 10:35
Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta? 10:35
F.Bahçe'den Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı F.Bahçe'den Zidane sürprizi! Canlı yayında açıkladı 10:34
Fenerbahçe'den golcü bombası! Fenerbahçe'den golcü bombası! 10:30
F.Bahçe'de flaş gerçek! Son 3 sezon... F.Bahçe'de flaş gerçek! Son 3 sezon... 10:18