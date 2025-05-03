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Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Ipswich Town 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 12:22
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Everton-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Everton ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton-Ipswich Town maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-IPSWICH TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, Young, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Garner, McNeil, Doucoure, Alcaraz, Chermiti

Ipswich Town: Palmer, O'Shea, Woolfenden, Burgess, Greaves, Morsy, Cajuste, Hutchinson, Chaplin, Clarke, Delap

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