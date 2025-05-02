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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester City 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftanın açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 00:30
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Manchester City 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftanın açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, 35. haftada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.

"Maviler" müsabakayı Kevin De Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.

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