Ipswich Town - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Ipswich Town ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ipswich Town - Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Nottingham Forest maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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