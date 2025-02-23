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Haberler İngiltere Premier Lig Zirve yarışında kritik maç: Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Zirve yarışında kritik maç: Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Arsenal'ın kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Liverpool, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. 61 puanla 1. sırada yer alan Arne Slot'un öğrencileri, son 3 haftada 2 kez berabere kalarak, beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Sezonu şampiyon olarak tamamlak isteyen Liverpool, Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen Manchester City ise taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Bu sezon birçok maçta yaşanan hayal kırıklıklarının ardından beklenilen çkışı bir türlü gösteremeyen Pep Guardiola'nın öğrencilerinin, kritik maçta nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 13:43
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Zirve yarışında kritik maç: Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Manchester City-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen deplasman takımı, Arsenal'ın kaybettiği haftada 3 puan almak için sahaya çıkacak. Etkili oyunu ile bu sezon sadece 1 defa kaybeden Arne Slot'un öğrencileri, 61 puanla 1. sırada yer alıyor. Mohamed Salah önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Liverpool'da hangi isimlerin ilk 11'de olacağı ise araştıırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen ve ligde de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Manchester City, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Pep Guardiola yönetiminde bu sezon 25 hafta sonunda 44 puan toplayan Manchester ekibi, 4. sırada bulunuyor. Beklenmedik mağlubiyetlere bir yenisini daha eklemek istemeyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Anthony Taylor'un düdük çalacağı maçta kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Manchester City-Liverpool maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Ethiad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Khusanov, Ake, Dias, Gvardiol, Gonzalez, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Mohamed Salah, Diaz, Jota

LİVERPOOL ÜSTÜN OLAN TARAF

İki takım tarihleri boyunca 188 defa karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan karşılaşmaların 90'ını Liverpool kazanırken, 47 mücadeleyi de Manchester City üstün tamamladı. Premier Lig devlerinin oynadığı 51 maç iste beraberlikle sonuçlandı.

ETHIAD STADYUMU'NDA 15 YILDIR KAZANAMIYOR

Manchester City ile 188 maça çıkan Liverpool, 2015'ten itibaren Ethiad Stadyumu'nda kazanamıyor. Zorlu deplasmanda bir türlü istediği sonucu alamayan Kırmızılar, Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçta galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

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