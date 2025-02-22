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Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'e heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Maviler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 22:45
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Aston Villa 2-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 26. haftasında Chelsea, deplasmanda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Bu mücadeleden Aston Villa 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Chelsea adına Enzo Fernandez açtı.

Bu gole Aston Villa'dan Asensio 57. dakikada cevap verdi.

Mücadelenin 90. dakikasında Asensio bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu maçın ardından Chelsea ligde 43 puanla 9. sırada bulunuyor.

Aston Villa ise 42 puanla 7. sırada yer alıyor.

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