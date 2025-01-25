Manchester City - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan, ancak beklenmedik düşüş yaşayan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takımda Pep Guardiola'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Ipswich Town'ı 6-0 mağlup eden Manchester City, Chelsea karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili başlayan Chelsea ise son haftalarda aldığı sonuçlarla 4. sıraya kadar geriledi. İlk 4 içerisinde kalmayı hedefleyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Cole Palmer önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Maresca'nın öğrencileri, 22 hafta sonunda 40 puan topladı. John Brooks'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CHELSEA&NBSP;MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Manchester City - Chelsea maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.