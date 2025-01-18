Leicester City - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Leicester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 6 maçı da kaybeden ev sahibi takım, FA Cup 3. turunda Queens Park Rangers'ı 6-2 yenmeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi moral bulan Ruud van Nistelrooy'un öğrencileri, King Power Stadyumu'nda oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 14 puanla 19. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin 10. sırasında olan rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Marco Silva yönetiminde büyük takımlara zorluk çıkartan ve süpriz sonuçlar alan Fulham'ın nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
Leicester City - Fulham maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.
LEICESTER CITY - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City - Fulham maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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