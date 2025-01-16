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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamayan kırmızı şeytanlar, Ruben Amorim yönetiminde çıkış arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Manchester United, 6 puanla ligin son sırasına demir atan Southampton'a karşı 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. FA Cup 3. turda Arsenal'ı penaltılarda mağlup eden ev sahibi takımda Altay Bayındır'ın oynayıp oynamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:40
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Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Manchester United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 4 maçı da kaybeden kırmızı şeytanlar, FA Cup 3. turunda Arsenal'ı penaltılarda elemeyi başardı. Kritik karşılaşma öncesi moral bulan Ruben Amorim'in öğrencileri, Old Trafford'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. 23 puanla 15. sırada yer alan ev sahibi takım, ligin son sırasına demir atan Southampton karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle Arsenal maçının kahramanı Altay Bayındır'ın ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United - Southampton maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Southampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK MI?

FA Cup 3. tur maçında Arsenal'ı eleyen Manchester United'ta Altay Bayındır maçın yıldızı oldu. Kritk kurtarışlarına imza atan Bayındır, 90 dakikada 1 penaltı kurtarışına imza attı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, seri penaltı atışlarında da 1 penaltı kurtaran Bayındır, Manchester United'ın bir üst tura çıkmasını sağladı. Performansıyla taraftardan tam not alan Altay Bayındır'ın Southampton karşısında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde çıkış arayan kırmızı şeytanların kritik mücadelede kalede Andre Onana'yı tercih etmesi bekleniyor.

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