  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bir maç eksikle ligde lider konumunda yer alan Liverpool, zirvedeki yerini korumak istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Arne Slot'un öğrencilerinin; 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 1-0'dan geri dönen Liverpool'da Mohamed Salah ise gollerine devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Arne Slot'un öğrencilerinin nasıl bir mücadele göstereceği merak ediliyor. Hollandalı teknik direktör ile bu sezona etkili bir başlangıç yapan Liverpool, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle birinci sırada yer alıyor. Bir maç eksikle en yakın rakibine 6 puan fark atan Liverpool, West Ham United karşısında 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Mohamed Salah önderliğinde rakiplerine zor anlar yaşatan Liverpool, geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 1-0'dan geri dönerek, futbolseverlere keyifli anlar yaşatmıştı. Peki, West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak West Ham United - Liverpool maçı 29 Aralık Pazar günü saat 20.15'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH DURDURULAMIYOR

2024-2025 Premier Lig sezonunda 17 maçta forma giyen Mohamed Salah 16 gol ve 11 asist yaparak kırılması zor bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta Leicester City filelerini de havalandıran Mısırlı futbolcunun West Ham United karşısında da gol veya asist yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

ARNE SLOT'TAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Jürgen Klopp sonrası göreve gelen Arne Slot, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Liverpool taraftarından tam not aldı. Ligde oynanan 17 maçta 42 puanla lider konumunda yer alan Liverpool, Avrupa'da da 6 maç sonunda namağlup bir şekilde zirvede bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması!
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
DİĞER
Can Borcu’ndan yeni tartışma... Evladı mı seçersin vicdanı mı?
DEM'den "İmralı" açıklaması! Öcalan "Çağrı yaparım" deyip PKK'nın selasını okudu: "Erdoğan ve Bahçeli'nin paradigmasına katkıya hazırım"
G.Saray'a Mikautadze şoku!
F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hamzaoğlu, S.Arabistan Pro Lig için iddialı Hamzaoğlu, S.Arabistan Pro Lig için iddialı 11:20
Jalen Brunson'dan 55 sayı! Jalen Brunson'dan 55 sayı! 11:15
Pele, vefatının ikinci yılında anılıyor Pele, vefatının ikinci yılında anılıyor 11:11
Udinese - Torino maçı ne zaman? Udinese - Torino maçı ne zaman? 11:08
West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? 10:56
Yücel: Koltuk değil, Beşiktaş sevdalısıyım Yücel: Koltuk değil, Beşiktaş sevdalısıyım 10:38
Daha Eski
Serdal Adalı: Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak! Serdal Adalı: Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak! 10:25
Zaniolo'nun şovu damga vurdu Zaniolo'nun şovu damga vurdu 10:18
G.Saray'dan Osimhen'e doğum günü kutlaması G.Saray'dan Osimhen'e doğum günü kutlaması 10:08
Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman? Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:05
Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI Beşiktaş başkanını seçiyor | CANLI 10:03
G.Saray'a Mikautadze şoku! G.Saray'a Mikautadze şoku! 09:54