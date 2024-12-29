West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Arne Slot'un öğrencilerinin nasıl bir mücadele göstereceği merak ediliyor. Hollandalı teknik direktör ile bu sezona etkili bir başlangıç yapan Liverpool, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle birinci sırada yer alıyor. Bir maç eksikle en yakın rakibine 6 puan fark atan Liverpool, West Ham United karşısında 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Mohamed Salah önderliğinde rakiplerine zor anlar yaşatan Liverpool, geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 1-0'dan geri dönerek, futbolseverlere keyifli anlar yaşatmıştı. Peki, West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak West Ham United - Liverpool maçı 29 Aralık Pazar günü saat 20.15'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH DURDURULAMIYOR

2024-2025 Premier Lig sezonunda 17 maçta forma giyen Mohamed Salah 16 gol ve 11 asist yaparak kırılması zor bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta Leicester City filelerini de havalandıran Mısırlı futbolcunun West Ham United karşısında da gol veya asist yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

ARNE SLOT'TAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Jürgen Klopp sonrası göreve gelen Arne Slot, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Liverpool taraftarından tam not aldı. Ligde oynanan 17 maçta 42 puanla lider konumunda yer alan Liverpool, Avrupa'da da 6 maç sonunda namağlup bir şekilde zirvede bulunuyor.