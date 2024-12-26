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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa oynayan Chelsea, Avrupa kupalarına gitmek isteyen Fulham'ı ağırlayacak. Enzo Maresca yönetiminde etkili bir performans gösteren mavi-beyazlılar, Stamford Bridge'de oynacağı maçta hata yapmak istemiyor.  Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:40
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Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Enzo Maresca yönetiminde ligde başarılı bir performans gösteren mavi-beyazlılar, 35 puanla 2. sırada yer alıyor. Son haftada Everton karşısında 0-0'lık beraberlik alan Chelsea, Fulham karşısında yaralarını sarmak istiyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Fulham ise güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Chelsea - Fulham maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak Chelsea - Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER COLE PALMER'DA OLACAK

Dünyanın yükselen yıldızlarının başında gelen Cole Palmer etkili performans göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon da performansını arttırarak sürdüren Palmer, Teknik Direktör Enzo Maresca'nın en önemli kozu olmayı başardı.

Premier Lig'de 17 maçta süre alan Cole Palmer, 11 defa rakip fileleri havalandırdı. Estetik gollere sahip olan 2002 doğumlu Palmer, 6 golde de pası veren isim oldu.

CHELSEA PUAN DURUMU

2024-2025 Premier Lig sezonunda şampiyonluk için mücadele veren Chelsea, 17 hafta sonunda 35 puan topladı. Oynadığı maçlarda 10 galibiyet alan mavi-beyazlılar, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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