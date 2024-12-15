Chelsea - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Chelsea - Brentford karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde bu sezon eski yıllarını hatırlatan performansıyla taraftarını memnun eden mavi-beyazlılar, 31 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Zirve ile olan puan farkını 4'e kadar düşüren Chelsea, Brentford karşısında 3 puanı alarak yarıştaki yerini korumak istiyor. İki sezon boyunca gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cole Palmer'ın da 16. haftada nasıl bir futbol ortaya koyacağı merak ediliyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Brentford maçı 15 Aralık Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈