Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - Leicester City maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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