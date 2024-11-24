Southampton 2-3 Liverpool (Maç sonucu ÖZET)

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a konuk oldu. St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti.
Manchester City'nin evinde Tottenham'a 4-0 kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.
Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.