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Haberler İngiltere Premier Lig

Wolverhampton 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City konuk olduğu Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 18:02
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Wolverhampton 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 7. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Yediği golün ardından maça ağırlığını koyan Manchester City 33. dakikada Josko Gvardiol'ın golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 90. dakikada John Stones getirdi ve M. City rakibini geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Man City aldığı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.

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