Wolverhampton 1-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 7. dakikada Jörgen Strand Larsen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Yediği golün ardından maça ağırlığını koyan Manchester City 33. dakikada Josko Gvardiol'ın golüyle skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü 90. dakikada John Stones getirdi ve M. City rakibini geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Man City aldığı galibiyetle puanını 20'ye yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Wolverhampton ise 1 puanda kaldı.