Newcastle United 0-1 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Newcastle United sahasında Brighton Hove & Albion'u ağırladı. St. James'e Park'ta oynanan maçı konuk ekip Brighton 1-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Brighton, bu sonuçla 4 maç aranın ardından kazandı ve puanını 15'e çıkardı. Newcastle'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta sahasında Wolves'u ağırlayacak. Newcastle United ise Chelsea deplasmanına gidecek.