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Haberler İngiltere Premier Lig

Arsenal 4-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal konuk ettiği Leicester City'i 4-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 19:11
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Arsenal 4-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leicester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Londra ekibi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal'in golleri 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1. ile 90+4. dakikalarda Leandro Trossard ile 90+9. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Leicester City'nin gollerini ise 47 ve 63. dakikalarda James Justin kaydetti.

Arsenal bu sonuçla puanını 14'e çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Leicester City 3 puanda kaldı.

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