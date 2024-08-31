Manchester United - Liverpool ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Liverpool maçı 1 Eylül'de TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.