Haberler İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 09:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - West Ham United maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Lugano - Beşiktaş maçının ardından o yıldıza büyük övgü!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Lugano-Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Goller güzel de..." 
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Buruk'la ilgili flaş gerçek!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 09:49
Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman? Manchester City - Ipswich Town maçı ne zaman? 09:46
Buruk'la ilgili flaş gerçek! Buruk'la ilgili flaş gerçek! 09:43
Fulham - Leicester City maçı ne zaman? Fulham - Leicester City maçı ne zaman? 09:41
Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? 09:35
Brighton - Manchester United maçı ne zaman? Brighton - Manchester United maçı ne zaman? 09:32
Daha Eski
Ankaragücü - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 09:26
Boluspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Boluspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 09:10
Karagümrük - Manisa FK maçı saat kaçta? Karagümrük - Manisa FK maçı saat kaçta? 09:06
Lugano - Beşiktaş maçının ardından o yıldıza büyük övgü! Lugano - Beşiktaş maçının ardından o yıldıza büyük övgü! 08:58
Trabzonspor için dikkat çeken yorum! Trabzonspor için dikkat çeken yorum! 08:51
Iğdır - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Iğdır - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 08:51