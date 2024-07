Arsenal Calafiori transferini açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Bologna'da ve Euro 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Riccardo Calafiori 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'a transfer oldu.

Londra ekibi transferi açıklarken İtalyan oyuncunun 33 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

22 yaşındaki savunma oyuncu geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 32 maçta görev alırken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Benvenuto, Riccardo Calafiori 🇮🇹Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN