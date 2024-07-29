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Arsenal Calafiori transferini açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bologna forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 21:41
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Arsenal Calafiori transferini açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Bologna'da ve Euro 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Riccardo Calafiori 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'a transfer oldu.

Londra ekibi transferi açıklarken İtalyan oyuncunun 33 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

22 yaşındaki savunma oyuncu geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 32 maçta görev alırken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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