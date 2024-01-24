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Manchester United'da Martial şoku!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Anthony Martial şoku yaşanıyor. Fransız forvetin sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 15:54
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Manchester United'da Martial şoku!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın forveti Anthony Martial'ın, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Martial'ın kasığındaki ağrıyla ilgili ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı ve futbolcu, rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacak." bilgisi verildi.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.

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