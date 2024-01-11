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Burnley - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.Burnley ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Burnley - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:00
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Burnley - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Luton Town maçı 12 Ocak Cuma günü saat 22.45'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

BURNLEY - LUTON TOWN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Burnley

James Trafford, Vitinho, Dara O'Shea, Louis Jordan Beyer, Charlie Taylor, Wilson Odobert, Aaron Ramsey, Josh Brownhill, Johann Berg Gudmundsson, Lyle Foster, Zeki Amdouni.

Luton Town

Thomas Kaminski, Teden Mengi, Gabriel Osho, Amarii Bell, Alfie Doughty, Albert Sambi Lokonga, Ross Barkley, Ryan Giles, Andros Townsend, Jacob Brown, Cauley Woodrow.

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