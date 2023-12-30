Fulham - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Arsenal maçı 31 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

FULHAM - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Bernd Leno, Kenny Tete, Calvin Bassey, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Tom Cairney, João Palhinha, Alex Iwobi, Andreas Pereira, Bobby Reid, Rodrigo Muniz.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko, Martin Ødegaard, Declan Rice, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.