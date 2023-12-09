Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Liverpool maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.