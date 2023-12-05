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Luton Town 3 - 4 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Luton Town'ı son saniye golüyle 4-3 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 01:17 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 01:26
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Luton Town 3 - 4 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Luton Town Arsenal karşı karşıya geldi.

7 golün atıldığı mücadeleyi Topçular 4-3 kazandı.

Arsenal'in gollerini 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45. dakikada Gabriel Jesus, 60. dakikada Kai Havertz ve 90+7'de Declan Rice kaydetti.

Luton Town'ın golleri ise 25. dakikada Gabriel Osho, 49. dakikada Elijah Adebayo ve 57. dakikada Ross Barkley'den geldi.

Arsenal bu sonuçla puanını 36 yaparken, Luton Town ise 9 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Luton Town ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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