Luton Town 3 - 4 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Luton Town Arsenal karşı karşıya geldi.
7 golün atıldığı mücadeleyi Topçular 4-3 kazandı.
Arsenal'in gollerini 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45. dakikada Gabriel Jesus, 60. dakikada Kai Havertz ve 90+7'de Declan Rice kaydetti.
Luton Town'ın golleri ise 25. dakikada Gabriel Osho, 49. dakikada Elijah Adebayo ve 57. dakikada Ross Barkley'den geldi.
Arsenal bu sonuçla puanını 36 yaparken, Luton Town ise 9 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Arsenal deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Luton Town ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.