Liverpool 4 - 3 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Fulham kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu 2 golle maçı 4-3 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Trent Alexander-Arnold (2), Alexis Mac Allister ve Wataru Endo kaydetti. Fulham'ın golleri ise Harry Wilson, Kenny Tete ve Bobby De Cordova-Reid'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı.
Ligin 15. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.