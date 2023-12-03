Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 4 - 3 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool 4 - 3 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Trent Alexander-Arnold (2), Alexis Mac Allister ve Wataru Endo kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool 4 - 3 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Fulham kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu 2 golle maçı 4-3 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Trent Alexander-Arnold (2), Alexis Mac Allister ve Wataru Endo kaydetti. Fulham'ın golleri ise Harry Wilson, Kenny Tete ve Bobby De Cordova-Reid'den geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

DİĞER
Kızları için söylediler! Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'nın 17. yaş gününde şarkılı kutlama!
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Gole ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Man City ile Tottenham'ın düellosunda kazanan yok!
5 gollü maçta kazanan Chelsea!
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... 21:17
Göztepe evinde rahat kazandı! Göztepe evinde rahat kazandı! 21:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:57
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 20:51
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! 20:04
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 17:28
Daha Eski
Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! 17:41
Trabzon'da kazanan Kayserispor Trabzon'da kazanan Kayserispor 18:00
Erzurum'da puanlar paylaşıldı! Erzurum'da puanlar paylaşıldı! 18:07
Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... 18:13
Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 18:13
Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık 18:44