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Manchester United 2 - 1 Brentford ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Manchester United ile Brentford karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar duraklamalarda 4 dakikada bulduğu 2 golle Brentford'u evinde mağlup etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 19:38
Manchester United 2 - 1 Brentford ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında Brentford'u ağırladı.

United uzatma dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçta konuk takım Brentford 26. dakikada Mathias Jensen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Normal süresi 1-0 biten maçta uzatmalarda son sözü Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott Mc Tominay söyledi.

Kırmızı Şeytanlar 90+3 ve 90+7'de Scott Mc Tominay'ın ayağından bulduğu gollerle galibiyeti elde etti.

Bu sezon Premier Lig'de inişli çıkışlı performans gösteren Mancheter United, aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 9. sıraya yükseldi.

Brentford ise 7 puanda kalırken ligde 14.sırada yerini aldı.

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