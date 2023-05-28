Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Manchester United - Fulham maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; Fernandes, Casemiro, McTominay; Sancho, Martial, Rashford

Fulham

Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson; Reed, Palhinha; Wilson, Cairney, Willian; Mitrovic