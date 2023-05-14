Arsenal - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal - Brighton maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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ARSENAL - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal
Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Jesus, Martinelli
Brighton
Steele; Gross, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gilmour; Enciso, Mac Allister, Mitoma; Ferguson