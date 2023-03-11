Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Nottingham Forest maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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TOTTENHAM - NOTTıNGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham

Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Sarr, Davies; Kulusevski, Kane, Danjuma

Nottingham Forest

Navas; Aurier, Worrall, Felipe, Lodi; Yates, Freuler, Shelvey; Johnson, Wood, Gibbs-White