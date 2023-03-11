Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Chelsea maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho

Chelsea

Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix