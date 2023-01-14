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Manchester United Manchester City - CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan Manchester United - Manchester City maçıyla sürüyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak maç büyük önem taşıyor. Weghorst'u kadrosuna katan Manchester United, Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'i yenmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:00
Manchester United Manchester City - CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Manchester City maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Mahrez, Haaland, Grealish

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