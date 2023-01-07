TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Vincent Aboubakar, Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan ayrılıyor.
Vincent Aboubakar, Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan ayrılıyor.
Ronaldo'nun transferi sonrası Kamerunlu golcüye veda edilecek.
Yabancı sınırı dolayısıyla Portekizli yıldıza kadroda yer açmak isteyen Al Nassr yönetimi, Aboubakar'ı gönderecek.
30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması sonrası Ronaldo'ya lisans çıkarılacak.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Ta'ee ile yaptığı mücadeleyi soyunma odasından izledi.
Portekizli oyuncu, yeni kulübünde ilk maçına çıkabilmek için tescil edilmeyi bekliyor.
Al Nassr ile yollarını ayıracak olan Aboubakar'ın yeni adresi merak konusu olmuştu.
Yıldız santrfor, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Ancak iki takımın yaptığı temaslar da sonuç vermedi.
Al Nassr'a veda edecek olan Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.
MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI!
Talksport'un haberine göre; Aboubakar, İngiliz devi Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda performansıyla beğeni topladı.
Kamerunlu golcü, 3 maçta attığı 2 golle kalitesini konuşturdu.
Manchester United'a imza atmaya hazırlanan Aboubakar, Ronaldo'nun Al Nassr'da lisansının çıkarılmasının önünü açacak.
Arabistan Ligi ekibinde bu sezon 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Santrfor bölgesinde oynayan Aboubakar, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Kamerunlu oyuncu ülkesinin milli takımında 95 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 35 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.