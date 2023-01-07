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TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrası Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor. Kamerunlu oyuncuya veda edecek olan Arabistan Ligi ekibi, Portekizli yıldıza lisans çıkaracak. Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 11:59
TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması sonrası Ronaldo'ya lisans çıkarılacak.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Ta'ee ile yaptığı mücadeleyi soyunma odasından izledi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Portekizli oyuncu, yeni kulübünde ilk maçına çıkabilmek için tescil edilmeyi bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Al Nassr ile yollarını ayıracak olan Aboubakar'ın yeni adresi merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Yıldız santrfor, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Ancak iki takımın yaptığı temaslar da sonuç vermedi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Al Nassr'a veda edecek olan Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI!
Talksport'un haberine göre; Aboubakar, İngiliz devi Manchester United ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Vincent Aboubakar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda performansıyla beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kamerunlu golcü, 3 maçta attığı 2 golle kalitesini konuşturdu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Manchester United'a imza atmaya hazırlanan Aboubakar, Ronaldo'nun Al Nassr'da lisansının çıkarılmasının önünü açacak.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Arabistan Ligi ekibinde bu sezon 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Santrfor bölgesinde oynayan Aboubakar, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Kamerunlu oyuncu ülkesinin milli takımında 95 maçta sahaya çıktı.

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