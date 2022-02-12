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TRANASFER HABERİ - Arsenal ABD'li kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı!

Spor haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ABD'li milli kaleci Matt Turner'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
TRANASFER HABERİ - Arsenal ABD'li kaleci Matt Turner'ı renklerine bağladı!

Amerikan 1. Futbol Ligi'nden (MLS) yapılan açıklamada, New England Revolution forması giyen 27 yaşındaki kalecinin transferi konusunda kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Matt Turner, bu sezonu New England Revolution takımında tamamlamasının ardından gelecek sezondan itibaren Arsenal forması giyecek.

ABD basınına göre Arsenal, bu transfer için 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre bu bedel, 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.

Bu sezon New England Revolution'da 29 maçta kalesinde 37 gole izin veren Turner, ABD Milli Takımı'nda ise 16 karşılaşmada görev aldı.

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