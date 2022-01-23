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Arsenal Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 35, konuk ekibin ise 11 puanı bulunuyor. Peki, Arsenal-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 11:37
Arsenal Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Arsenal-Burnley maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin güçlü takımlarından Arsenal, sahasında son sırada yer alan Burnley'i konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 35, konuk ekibin ise 11 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺ARSENAL-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in sahasında Burnley'i konuk edeceği maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌ARSENAL-BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Odegaard; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette

Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Cork, Westwood, Brownhill; Lennon, Rodriguez

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Arsenal son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔸Burnley son 9 deplasman maçında hiç kazanmadı.
🔸Burnley son oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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