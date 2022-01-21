Haberler İngiltere Premier Lig 📺Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri neler? İşte yanıtı

📺Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri neler? İşte yanıtı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford sahasında Norwich City'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 14 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip ise 13 puanla 18. sırada yer alıyor. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:29 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:30
📺Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri neler? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Watford-Norwich City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de Watford sahasında Norwich City'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi ev sahibi takım 14 puanla 17. sırada bulunurken konuk ekip ise 13 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takımın da alt sıralardan kurtulmak için mutlak 3 puana ihtiyacı var. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Watford-Norwich City müsabakasıyla ilgili her şey haberimizde...

🔎WATFORD-NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Watford'ın sahasında Norwich City'i konuk edeceği maç bugün TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

WATFORD-NORWICH CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Kayembe; Dennis, Sissoko, Cleverley, Pedro; King

Norwich City: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Sargent, Sorensen, Lees-Melou, Rashica; Pukki, Idah


📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📊

🔹Watford son oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔹Norwich, Watford ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
🔹Watford kendi evinde oynadığı son 4 maçta mağlup oldu.

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