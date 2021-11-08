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Ozan Kabak'lı Norwich City'nin yeni hocası Frank Lampard oluyor!

İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Daniel Farke ile yollarını ayıran Ozan Kabak'lı Norwich City'nin yeni hocası Frank Lampard oluyor. İngiliz basını, iki taraf arasındaki görüşmelerin son derece olumlu ilerlediğini öne sürerken, yakın zamanda imzaların atılabileceği belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 17:53
Ozan Kabak'lı Norwich City'nin yeni hocası Frank Lampard oluyor!

Premier Lig'de milli araya lig tablosunun en alt sırasında giden Norwich City'de Daniel Farke'nin görevine son verilmesinin ardından yeni isimlerle görüşmeler başladı.

Football Insider'ın haberine göre; İngiliz ekibinin Daniel Farke'nin ardından bir numaralı menajer adayı Frank Lampard.

Premier Lig'e dönmek isteyen 43 yaşındaki menajer ile görüşmeler hızlandı. Frank Lampard da kulübü çalıştırmaya olumlu bakıyor.

LAMPARD BİR ADIM ÖNDE

Ozan Kabak'ın formasını terlettiği kulüp Frank Lampard'ın yanı sıra Lucian Favre ve John Terry ile görüşüyor. Ayrıca Newcastle United'ın el değiştirmesinin ardından görevden alınan Steve Bruce da temas kurulan isimler arasında. Ancak Frank Lampard bu isimlere göre İngiliz ekibi için bir adım önde.

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