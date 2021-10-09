Newcastle United'ın yeni sahibi Muhammed bin Selman'dan dev bütçe! Transfer ve teknik direktör hedefi...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından bomba transfer haberleri çıkmaya başladı. İngiliz basını, teknik direktör ve forvet için ateşi yaktı...
350 MİLYON EURO'YA SATIN ALDILAR
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı.
"PSG VE MANCHESTER CITY KADAR HIRSLI OLACAĞIZ"
Staveley kulübün alımı sonrası yaptığı açıklamada; "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaman ve doğru ekip de önemli" ifadelerini kullandı.