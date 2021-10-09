Newcastle United'ın yeni sahibi Muhammed bin Selman'dan dev bütçe! Transfer ve teknik direktör hedefi...

STEVE BRUCE'UN KOLTUĞU SALLANDIDA! 'BENİ GÖNDEREBİLİRLER'

Satış işleminin resmen açıklanmasının ardından Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Steve Bruce'un koltuğu sallanmaya başladı. Yeni yönetimin, ünlü bir teknik direktöre takımı emanet etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Bruce; "Kulübün yeni sahiplerinin çok parası var, insan heyecanlanıyor. Gelir gelmez beni gönderebilirler, bu çok normal ama ben kalıp yeteneklerimi onlara göstermek isterim. O kadar acımasız olacaklarını düşünmüyorum. Artık takımın başında kalmak yalnızca benim elimde değil. Neler olacağını göreceğiz." dedi.