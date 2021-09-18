Liverpool Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? A Spor...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Ev sahibi takımın genç yıldızı Harvey Elliott, ayağı kırıldığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle daha önce yaptığı son 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Liverpool-Crystal Palace maçıyla ilgili tüm bilgiler...

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Djik, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mane

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; McArthur, Kouyate, Gallagher; Ayew, Edouard, Zaha