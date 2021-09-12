Kral’ın dönüşü

Efsane olduğu Manchester United'a 12 yılın ardından dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e görkemli bir dönüş yaptı. Portekizli yıldız, ilk devre sona ererken kaleciden seken topu boş ağlara yolladı. 12 yıl 124 gün sonra attığı golle birlikte 'Düşler Tiyatrosu' lakaplı Old Trafford Stadı'nı dolduran onbinlerce taraftar tarihin en gürültülü gol sevinçlerinden birine imza attı. 56'da Newcastel Manquillo skoru eşitledi. Ardından 62'de yine Ronaldo sahne aldı. İnanılmaz deparı sonrası çaprazdan takımını 2-1 öne geçirdi. 80'de Bruno Fernandes ile 90'da Lingard ile Manchester United 4-1'lik fantastik bir galibiyet aldı.