Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan: Gustavo Martins!

Ara transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Beşiktaş'ta takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi stoperdi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda sürpriz bir ismin menajerleri ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Gremio forması giyen 23 yaşındaki stoper Gustavo Martins için harekete geçti. Dolmabahçe temsilcisi, oyuncunun menajerleri ile görüştü.

Bu sezon 35 maçta görev alan yetenekli futbolcu, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Martins'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

