Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 10 kişiyle galip: 3-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 10 kişiyle galip: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u ağırlayan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı mücadeleyi 3-1 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 17:54 Güncelleme: 24 Aralık 2025, Çarşamba 19:57

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, gruptaki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Başkent ekibinin ev sahibi olduğu karşılaşmada ilk yarı, 2-0'lık skorla Keçiörengücü lehine tamamlandı. Öte yandan 45+3'te Ali Akman'ın kırmızı kart görmesi ile birlikte Ankara temsilcisi, maçın geri kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti. İlk yarıda goller Halil Can Ayan (dk. 17) ve Ali Akman'dan (dk. 37) geldi.

İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterdiğinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Arif Emre Eren'in golü ile farkı 1'e indirerek umutlarını tazeledi. Dakika 80'de Erkam Develi'nin golü ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, farkı yeniden 2'ye çıkardı ve skoru belirledi: 3-1.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

EN SON HABERLER

Gol düellosunda Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! İşte maçın özeti
Beşiktaş kupa derbisinde Fenerbahçe'yi uzatmalarda devirdi: 2-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 10 kişiyle galip: 3-1
Boluspor ile Fethiyespor yenişemedi: 0-0
Domenico Tedesco'dan mağlubiyet sözleri! "Bu da oyunun bir parçası"