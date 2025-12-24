Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 10 kişiyle galip: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, gruptaki ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Başkent ekibinin ev sahibi olduğu karşılaşmada ilk yarı, 2-0'lık skorla Keçiörengücü lehine tamamlandı. Öte yandan 45+3'te Ali Akman'ın kırmızı kart görmesi ile birlikte Ankara temsilcisi, maçın geri kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti. İlk yarıda goller Halil Can Ayan (dk. 17) ve Ali Akman'dan (dk. 37) geldi.

İkinci yarıda dakikalar 59'u gösterdiğinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Arif Emre Eren'in golü ile farkı 1'e indirerek umutlarını tazeledi. Dakika 80'de Erkam Develi'nin golü ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, farkı yeniden 2'ye çıkardı ve skoru belirledi: 3-1.

