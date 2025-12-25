Galatasaray'da Giacomo Raspadori sesleri! Transfer formülü belli oldu

Galatasaray, devre arasında transfer bombalarını patlatmak için kolları sıvadı. Cimbom'un hedeflerinden biri de Giacomo Raspadori... Geçen yaz Napoli'den tam 22 milyon euro'ya Atletico Madrid'e imza atan 25 yaşındaki hücum futbolcusu, İspanya devinde istediği ortamı bulamadı. Sarı kırmızılıların, kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. 1.72 boyundaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Atletico Madrid ile bu sezon 14 maçta 406 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.