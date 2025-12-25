CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

Ocak transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor eklemesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de uzun süredir Alexander Sörloth transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Sarı-lacivertliler Norveçli golcüyü transfer edebilmek için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

Devre arasında üst seviye bir golcüyü kadroya katmak için uğraşan Fenerbahçe'de listenin zirvesinde Alexander Sörloth yer alıyor.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid formasını giyen Norveçli yıldızı bitirmek için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Takvim'in haberine göre, maddi olarak her türlü fedakarlığı yapma kararı alan yönetimin Sörloth'un istediği 11 milyon euroluk maaşı vermeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

TÜM GÖZLER ARTIK ATLETICO'YA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin bonservis için de 25 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Şu anda tüm gözler Atletico Madrid'in vereceği karara çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

İspanyol basınına göre teknik direktör Diego Simeone bir golcü transfer edilmesi durumunda Sörloth'un gidişine onay verecek. Atletico'nun 2-3 isimle görüştüğü ve kısa süre içinde sonuç alınacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

Eğer Atletico, Sörloth'un satışına onay verirse hemen bonservis pazarlıkları başlayacak.

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kesenin ağzını açıyor!

30 MİLYONUN ÜSTÜNE BİLE ÇIKILABİLİR

F.Bahçe'nin gerekirse 30 milyon euronun üzerine bile çıkmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Bu sezon istediği kadar 11'de şans bulamayan Norveçli futbolcunun prensipte sarı-lacivertlilere "evet" dediği ve kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği öğrenildi.

